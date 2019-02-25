Напавшего на бордель националиста Дацика отпустили на свободу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Санкт-Петербургский городской суд изменил приговор националисту Вячеславу Дацику, освободив его от наказания по двум из трех инкриминируемых статей УК РФ. Дацик освобожден из-под стражи в связи с отбытием наказания. Об этом в понедельник сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Петербурга после рассмотрения жалобы фигуранта на приговор.

"Санкт-Петербургский городской суд изменил приговор <…> в отношении Вячеслава Дацика, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 139 УК РФ, п. "а" ч. 2 ст. 116 УК РФ, п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Нарушение неприкосновенности жилища", "Побои", "Хулиганство") <…> Суд апелляционной инстанции прекратил уголовное преследование Дацика по ст. 139 и 116 УК РФ за истечением сроков давности. Дацик подлежит освобождению из-под стражи в связи с отбытием наказания", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС адвокаты Дацика, из СИЗО он выйдет уже во вторник.

Дацик в марте прошлого года был приговорен к 3,5 года колонии строгого режима за нападение на подпольный публичный дом в мае 2016 года. С мая 2016 года он находился под арестом. Националиста обвинили в нарушении неприкосновенности жилища, побоях и разбое. Василеостровский районный суд, в производство которого попало дело Дацика, переквалифицировал обвинение, заменив статью о разбое на хулиганство.

Первый раз Дацика, известного по участию в боях без правил под псевдонимом Рыжий Тарзан, задержали в 2007 году при расследовании серии разбойных нападений на салоны сотовой связи. Суд, признав его невменяемым, назначил лечение в психиатрической больнице Петербурга, откуда он сбежал в Норвегию, где с оружием сдался властям королевства и попросил политического убежища. В декабре того же года окружной суд Осло приговорил россиянина к восьми месяцам лишения свободы за незаконное хранение оружия, в марте 2011 года Дацика экстрадировали в Россию.

После передачи на российско-финской границе Дацика арестовали в рамках расследования разбойного нападения на салон сотовой связи, которое он совершил после побега из больницы. В декабре 2012 года Невский районный суд Петербурга приговорил его к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, он освободился весной 2016 года.