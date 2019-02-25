Водителя автобуса, столкнувшегося с поездом под Саратовом, приговорили к 2,5 года колонии

САРАТОВ, 25 февраля. /ТАСС/. Суд приговорил к 2,5 года колонии-поселения водителя автобуса, столкнувшегося с поездом в Саратовской области в ноябре прошлого года. Об этом в понедельник говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД региона.

"Суд признал мужчину виновным по ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц") и назначил ему два года и шесть месяцев лишения свободы в колонии-поселения", - сообщает пресс-служба главка.

17 ноября 2018 года на железнодорожном переезде в Озинском районе недалеко от границы с Казахстаном столкнулись грузовой поезд и автобус. В результате погибли пять граждан Узбекистана и пострадали двое граждан Казахстана. Причиной ДТП стали неосторожные действия водителя, который выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора, проигнорировав световую и звуковую сигнализацию, а также опасную близость приближающегося грузового поезда.