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Водителя автобуса, столкнувшегося с поездом под Саратовом, приговорили к 2,5 года колонии

ДТП произошло осенью 2918 года, а его причиной стал выезд автобуса на переезд на запрещающий сигнал светофора

САРАТОВ, 25 февраля. /ТАСС/. Суд приговорил к 2,5 года колонии-поселения водителя автобуса, столкнувшегося с поездом в Саратовской области в ноябре прошлого года. Об этом в понедельник говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД региона.

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"Суд признал мужчину виновным по ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц") и назначил ему два года и шесть месяцев лишения свободы в колонии-поселения", - сообщает пресс-служба главка.

17 ноября 2018 года на железнодорожном переезде в Озинском районе недалеко от границы с Казахстаном столкнулись грузовой поезд и автобус. В результате погибли пять граждан Узбекистана и пострадали двое граждан Казахстана. Причиной ДТП стали неосторожные действия водителя, который выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора, проигнорировав световую и звуковую сигнализацию, а также опасную близость приближающегося грузового поезда.

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РоссияСаратовская область
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