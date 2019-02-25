В Мурманской области ФСБ возбудила дело о хищении 1,7 млн рублей у ФСИН

МУРМАНСК, 25 февраля. /ТАСС/. Следователи управления ФСБ России по Мурманской области возбудили дело о хищении принадлежащих Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) 1,7 млн рублей. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, подозреваемый в хищении сейчас не является действующим сотрудником ФСИН.

"Данный гражданин подозревается в хищении путем обмана и обращения в свою пользу принадлежащих ФСИН России денежных средств в размере 1,7 млн рублей. Он не является действующим сотрудником ФСИН", - сказали в ведомстве.

Следственным отделом регионального управления ФСБ возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159.2 УК РФ ("Мошенничество в сфере выплат"). Другие подробности ведомство пока не разглашает в интересах следствия.