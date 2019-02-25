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В Риге осквернили памятник Пушкину

У монумента отпилили трость

РИГА, 25 февраля. /ТАСС/. Неизвестные осквернили памятник Александру Пушкину в Риге. Об этом сообщила в понедельник корреспонденту ТАСС представитель "Дома Москвы" Виолета Матвеева.

"У памятника Пушкину отпилена трость", - сказала она.

По словам Матвеевой, инцидент произошел несколько недель назад. В настоящее время "Дом Москвы" работает над тем, чтобы восстановить монумент. Сроки завершения этих работ пока не известны.

Памятник Пушкину работы скульптора Александра Таратынова установили в Риге в августе 2009 года к 210-летию со дня рождения поэта при поддержке "Дома Москвы" и пушкинского общества Латвии. Сам монумент был доставлен в Латвию из России.

В прошлом году неизвестные уже пытались отпилить трость у скульптуры, сообщает в свою очередь портал Mixnews.

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