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Арест основателя инвестфонда Baring Vostok

Более 40 человек, в том числе глава Альфа-банка, поручились за фигуранта дела Майкла Калви

Суд отложил рассмотрение жалобы защиты партнера фонда Baring Vostok Вагана Абгаряна на 26 февраля

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен и еще более 40 российских предпринимателей и общественных деятелей поручились за фигуранта дела о мошенничестве на 2,5 млрд рублей, партнера фонда Baring Vostok Вагана Абгаряна, передает корреспондент ТАСС из Мосгорсуда, где в понедельник рассматривается жалоба защиты на его арест.

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"Защита просит приобщить к материалам дела поручительства от 43 человек, среди которых Петр Авен, посол Армении в России Вардан Тоганян, президент Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев", - сказал адвокат Абгаряна, который просит Мосгорсуд освободить его подзащитного под домашний арест.

Суд, заслушав ходатайство защиты, отложил рассмотрение жалобы на 26 февраля в связи с тем, что на слушания не явился следователь. На вторник также перенесено рассмотрение жалобы на арест еще одного фигуранта дела - советника председателя правления ПАО "Норвик Банк" Алексея Кордичева.

Теги
РоссияАрест основателя инвестфонда Baring Vostok
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