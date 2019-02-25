Три человека пострадали во время пожара в девятиэтажном доме в Керчи

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС спасли трех человек в понедельник во время пожара в девятиэтажке в Керчи. Все они были переданы медикам, предварительно, они отравились угарным газом, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС Крыма.

Пожар начался на пятом этаже здания. Из дома были эвакуированы 15 человек, в том числе трое детей. "На пожаре спасены три человека с верхних этажей. Они были переданы врачам скорой помощи, предварительный диагноз - отравление угарным газом", - сообщил собеседник агентства.

По данным МЧС, пожар возник в пустой квартире на пятом этаже. Площадь пожара составила 30 кв. м.