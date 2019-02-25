Уголовное дело возбудили после нападения на директора школы в Москве

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Следователи полиции возбудили уголовное дело после нападения на директора школы в столичном районе Южное Бутово. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов.

"По факту нападения мужчины на директора общеобразовательного учреждения района Южное Бутово возбуждено уголовное дело по ст. 119 УК РФ - "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - сказал он.