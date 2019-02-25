Уголовное дело возбудили после нападения на директора школы в Москве

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Следователи полиции возбудили уголовное дело после нападения на директора школы в столичном районе Южное Бутово. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов.
"По факту нападения мужчины на директора общеобразовательного учреждения района Южное Бутово возбуждено уголовное дело по ст. 119 УК РФ - "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - сказал он.
Инцидент произошел в одном из зданий Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Москвы "Школа 2109". Как ранее пояснил Титов, директор встречалась с воспитателем входящего в ГБОУ детсада, на которого поступали жалобы со стороны родителей воспитанников. "На встречу с руководством воспитатель пришла со своим братом, который в ходе беседы ударил директора находившимся в его руках пакетом. Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции мужчина был задержан", - сказал он.
Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что мужчина ворвался в здание школы № 2109 и избил директора гаечным ключом. Пострадавшая была госпитализирована.