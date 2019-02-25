Дипломаты не могут добиться встречи с задержанными в Египте студентами из Ингушетии

ТАСС, 25 февраля. Российские дипломаты пока не могут получить разрешения на встречу с задержанными в Египте студентами из Ингушетии. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в консульском отделе посольства РФ в Каире.

"В Египте были родители задержанных, которые два раза встречались с ними. Между тем сотрудников консульства не пустили ни к студентам, ни на проходившее недавно заседание по их делу, - указал собеседник агентства. - Порядок такой, что нам, в отличие от близких, нужно заранее получать соответствующее разрешение от компетентных органов, которое они до сих пор не выдают, несмотря на неоднократные запросы с нашей стороны. Между тем можем констатировать, что состояние здоровья задержанных нормальное".

"Сейчас мы пытаемся убедить родителей взять квалифицированного адвоката, - отметили в консульстве. - Он элементарно необходим для защиты, а также урегулирования процессуальных вопросов - подготовки нужных документов, их оформления и регистрации в профильных инстанциях, что сами родственники сделать не смогут в силу ряда объективных причин".

"Сколько может продлиться эта история, также пока не понятно. Возможно, до суда, если он будет, пройдет еще год - такие прецеденты уже бывали, - отметил дипломат. - Тем более, мы до сих пор и все по той же причине молчания местных органов не можем четко утверждать, какие обвинения выдвинуты студентам. Да, мы знаем, что общая формулировка сводится к экстремизму, но конкретная статья нам не называется".

В августе 2018 года в Каире были задержаны граждане России, которые хотели получить в Египте религиозное образование. Позже некоторых отпустили, однако судьба пятерых уроженцев Ингушетии оставалась неизвестной. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров 2 февраля сообщил, что четверо из пяти задержанных переведены в тюрьму Каира. По его словам, пятый пропавший, некий Дугиев, мог оказаться вербовщиком, под влияние которого попали не только задержанные студенты из Ингушетии, но и выходцы из других регионов России.

Между тем в консульстве предполагают, что этот человек также может находиться в тюрьме, однако говорить о его роли в этом деле пока рано. Более того, есть еще и шестой фигурант - имеющая гражданство РФ женщина, мать пятерых детей. Она также задержана и находится под следствием.