Автобус врезался в столб после столкновения с легковушкой на юге Москвы

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Рейсовый автобус врезался в фонарный столб на Каширском шоссе в Москве после столкновения с легковым автомобилем, сообщили ТАСС в понедельник в столичном управлении ГИБДД.

"ДТП произошло рядом с домом 50 по Каширскому шоссе. Рейсовый автобус столкнулся с легковым авто, затем врезался в мачту городского освещения. На место прибыли инспекторы ДПС и машины скорой помощи", - сказали в ведомстве.

Там добавили, что пострадали три человека. "В результате происшествия, по предварительным данным, пострадали три человека. Их осматривают медики", - сообщили в ведомстве.