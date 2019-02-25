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Автобус врезался в столб после столкновения с легковушкой на юге Москвы

По предварительным данным, пострадали три человека

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Рейсовый автобус врезался в фонарный столб на Каширском шоссе в Москве после столкновения с легковым автомобилем, сообщили ТАСС в понедельник в столичном управлении ГИБДД.

"ДТП произошло рядом с домом 50 по Каширскому шоссе. Рейсовый автобус столкнулся с легковым авто, затем врезался в мачту городского освещения. На место прибыли инспекторы ДПС и машины скорой помощи", - сказали в ведомстве.

Там добавили, что пострадали три человека. "В результате происшествия, по предварительным данным, пострадали три человека. Их осматривают медики", - сообщили в ведомстве.

 

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