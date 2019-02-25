СМИ: во Франции начали расследование после обвинения Люка Бессона в домогательствах

ПАРИЖ, 26 февраля. /ТАСС/. Парижская прокуратура начала предварительное расследование после новых сообщений о сексуальных домогательствах со стороны французского кинорежиссера, сценариста и продюсера Люка Бессона. Об этом в понедельник сообщила радиостанция France Info со ссылкой на источники в прокуратуре.

По информации радиостанции, расследование было начато в прошлый четверг, 21 февраля. Согласно информации портала Mediapart, инцидент, о котором идет речь, произошел в 2002 году. Сорокалетняя актриса, которая сейчас проживает в США, 13 февраля обратилась к прокурору Парижа. По ее словам, продюсер "прижал ее к стене и попытался поцеловать", однако она не позволила ему этого сделать.

Как считает актриса, из-за своего отказа она не получила роль в фильме, на которую прослушивалась.

Ранее прокуратура Парижа отклонила иск со стороны актрисы Сэнд Ван Рой, которая обвиняла Бессона в насилии.