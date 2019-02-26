В Японском море судно "Партизан" получило пробоину из-за взрыва на борту

ВЛАДИВОСТОК, 26 февраля. /ТАСС/. Судно "Партизан" (флаг РФ) компании "Гудзон" в Японском море, следующее с грузом металлолома в южнокорейский порт Поханг, получило пробоины в результате небольшого взрыва на борту. Пострадавших нет, экипаж в безопасности, причины ЧП устанавливаются, сообщили ТАСС во вторник в Морском спасательно-координационном центре (МСКЦ) Владивостока.

"Вчера, 25 февраля, в Японском море на теплоходе "Партизан", порт приписки Владивосток, который следовал из Владивостока в порт Поханг (Южная Корея) с грузом металлолома, произошел взрыв и пожар на полубаке судна. Пострадавших нет и разлива топлива нет, пожар ликвидирован силами экипажа. По информации судовладельца, после ликвидации пожара обнаружены две пробоины в носовой части в шести метрах выше ватерлинии", - рассказал представитель МСКЦ.

Там уточнили, что судно на ходу, течи нет и буксировка ему не требуется. "Партизан" продолжает следовать в пункт назначения. О причине взрыва ни в МСКЦ, ни в компании ТАСС ничего определенного сказать не смогли, ведется разбирательство.

"Мы сначала думали, что взрыв произошел внутри судна, но характер повреждений такой, будто что-то прилетело снаружи. Конечно, на расстоянии оценивать все это довольно сложно, но мы совместно с компетентными органами разберемся в случившемся", - сказал ТАСС заместитель директора компании "Гудзон" Валерий Улискин.

Он отметил, что благодаря профессионализму и опыту экипажа удалось быстро ликвидировать пожар, а потом и дать судну ход. Поскольку пробоины находятся значительно выше ватерлинии, опасности затопления нет.

Теплоход прибудет в южнокорейский порт Поханг в среду утром, сообщил Улискин.

"Судно должно прибыть в порт Поханг уже завтра утром. Поскольку пробоины не мешают работе, сначала оно встанет под разгрузку, а после будем думать, как и где его ремонтировать", - сказал Улискин.

Он отметил, что, согласно правилам расследования морских инцидентов, будет создана комиссия с участием надзорных органов РФ, которая должна будет ответить на вопрос о причинах происшествия.

"Необходимы специалисты по взрывам, которые смогли бы оценить произошедшее по следам на судне. Пока мы только можем догадки строить", - сказал собеседник агентства.

Ммногоцелевое сухогрузное судно "Партизан" способно перевозить более 5000 т различных грузов таких, как: уголь, зерно, лес, генеральный груз, контейнеры, колесная техника. В настоящее время курсирует между портами стран АТР, дальневосточного побережья и Восточного сектора Арктики. Дедвейт теплохода составляет 5820 тонн, длина - 97.30 м, ширина - 15.85 м.