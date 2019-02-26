В центре Москвы при пожаре погиб человек

МОСКВА, 26 февраля./ТАСС/. Сотрудники МЧС эвакуировали 33 людей из-за пожара, произошедшего в жилом доме в Переведеновском переулке. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"По адресу Переведеновский переулок, дом 22 произошел пожар. Площадь возгорания составила 10 кв. м. Сотрудники МЧС эвакуировали 33 человека из горящей квартиры и соседних с ней квартир в ходе борьбы с огнем. Один человек погиб", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время пожар полностью потушен.