{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Красноярске снесли дом, где при взрыве газа погибли два человека

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела
Вид на дом, где 14 февраля произошел взрыв бытового газа. 15 февраля 2019 года Андрей Самсонов/ТАСС
Описание
Вид на дом, где 14 февраля произошел взрыв бытового газа. 15 февраля 2019 года
© Андрей Самсонов/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 26 февраля. /ТАСС/. Многоквартирный дом, где при взрыве газа погибли два человека, снесли в Красноярске. Об этом во вторник ТАСС сообщил официальный представитель мэрии города Максим Куваев.

Взрыв бытового газа произошел 14 февраля в 30-квартирном доме на Кандагарской улице. Два человека погибли, 18 жильцов переехали к родственникам.

"Следственные действия [на месте взрыва] закончились и дом демонтировали. Один его угол фактически висел в воздухе и представлял опасность", - сказал Куваев.

По факту взрыва газа было возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"), собственника дома Владимира Тарасова арестовали на два месяца по делу о мошенничестве.

Прокуратура направила следователям материалы для решения вопроса об уголовном преследовании чиновников департамента городского хозяйства по ч. 3 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц"). Они направили документы в службу судебных приставов о судебном решении о сносе дома в конце декабря 2018 года, тогда как оно было вынесено судом еще в феврале 2016 года.

Теги
РоссияКрасноярский край
ФСИН требует 43 млн рублей с экс-замглавы ведомства
Ранее суд признал Марину Дюкову виновной в пособничестве в растрате и приговорил к 2,5 годам заключения в колонии общего режима
Читать полностью