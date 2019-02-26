В Красноярске снесли дом, где при взрыве газа погибли два человека

КРАСНОЯРСК, 26 февраля. /ТАСС/. Многоквартирный дом, где при взрыве газа погибли два человека, снесли в Красноярске. Об этом во вторник ТАСС сообщил официальный представитель мэрии города Максим Куваев.

Взрыв бытового газа произошел 14 февраля в 30-квартирном доме на Кандагарской улице. Два человека погибли, 18 жильцов переехали к родственникам.

"Следственные действия [на месте взрыва] закончились и дом демонтировали. Один его угол фактически висел в воздухе и представлял опасность", - сказал Куваев.

По факту взрыва газа было возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"), собственника дома Владимира Тарасова арестовали на два месяца по делу о мошенничестве.

Прокуратура направила следователям материалы для решения вопроса об уголовном преследовании чиновников департамента городского хозяйства по ч. 3 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц"). Они направили документы в службу судебных приставов о судебном решении о сносе дома в конце декабря 2018 года, тогда как оно было вынесено судом еще в феврале 2016 года.