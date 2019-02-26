ФСИН требует 43 млн рублей с экс-замглавы ведомства

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России требует через суд взыскать более 43 млн рублей в качестве возмещения имущественного вреда с соучастницы растраты в ведомстве Марины Дюковой, осужденной на 2,5 года колонии. Об этом ТАСС сообщили в Гагаринском суде Москвы, куда поступил иск.

"В адрес суда поступил иск от ФСИН России к Дюковой о взыскании более 43 млн рублей в качестве возмещения имущественного вреда. Первое заседание по существу назначено 1 апреля на 10:30 мск", - сказал собеседник агентства.

Мещанский суд Москвы ранее признал Дюкову виновной в пособничестве в растрате и приговорил ее к 2,5 годам заключения в колонии общего режима, Мосгорсуд данное решение признал законным.

Дело Дюковой

Предприниматель Дюкова обвиняется по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Пособничество в присвоении или растрате"), свою вину она полностью признала и заключила сделку со следствием.

Как установлено, Дюкова в начале 2016 года вступила в сговор с бывшим замдиректора ФСИН Олегом Коршуновым и замначальника управления тылового обеспечения ФСИН России Светланой Алексеевой с целью растраты бюджетных средств при закупке сахара для учреждений ведомства. Алексеева включила в конкурсную документацию требования о поставке более 7 тыс. т сахара в учреждения ФСИН России по территории всей страны в течение 20 дней, а Дюкова предоставила коммерческие предложения о возможности его поставки по завышенным ценам.

В результате незаконно проведенного аукциона, Коршунов заключил с подконтрольными Дюковой фирмами контракт на поставку сахара по заведомо завышенной стоимости. Несмотря на нарушения условий контракта, Коршунов признал его выполненным и перечислил более 399 млн рублей, из которых 43 млн рублей были похищены соучастниками.