Пять человек госпитализировали после автоаварии на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 26 февраля. /ТАСС/. Пять человек госпитализированы с различными травмами в результате автоаварии в Пятигорске. Как сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю, ДТП произошло около 01:00 мск на проспекте Калинина.

"По предварительной версии, водитель автомашины ВАЗ-21093 на регулируемом перекрестке проехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с другой машиной такой же марки, двигавшейся на разрешающий сигнал светофора", - рассказали в Госавтоинспекции.

В результате ДТП с серьезными травмами в реанимационное отделение были доставлены оба водителя, а также три пассажира из обеих "девяток". За рулем первой находился 21-летний житель Кабардино-Балкарии (предполагаемый виновник ДТП), стаж вождения которого всего 7 дней, с ним в автомобиле на переднем пассажирском сидении находился 18-летний молодой человек. Во втором автомобиле находились 27-летние жители станицы Лысогорской Георгиевского района. Обстоятельства ДТП уточняются.