СК РФ возбудил дело по факту подрыва на мине автобуса с гражданскими лицами в Донбассе

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту подрыва на мине автобуса с гражданскими лицами в Донбассе. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"По данному факту Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ ("Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации")", - сказала она.

По данным следствия, военнослужащие Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины заминировали разделительный газон автомобильной дороги Н-20 Славянск - Донецк - Мариуполь перед контрольным пунктом въезда-выезда провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) "Еленовка" недалеко от одноименного населенного пункта.

23 февраля по этому участку автодороги двигался микроавтобус с гражданскими лицами. "При пересечении нейтральной зоны в направлении от населенного пункта Новотроицкое, находящегося под контролем Вооруженных сил Украины, к населенному пункту Еленовка, находящемуся под контролем представителей ДНР, транспортное средство выехало на разделительный газон дороги, где произошел подрыв заминированного боеприпаса", - рассказала Петренко. 32-летний водитель автобуса погиб на месте, еще двое пассажиров - 85-летняя женщина и 59-летний мужчина - получили ранения, от которых женщина позже скончалась.

"В соответствии с нормами международного права и российского законодательства Следственный комитет принимает предусмотренные законом меры, направленные на установление всех обстоятельств указанного преступления, а также должностных лиц, отдавших и исполнивших незаконные приказы о минировании местности", - отметила Петренко.

Она напомнила, что вооруженный конфликт между ополчением провозглашенных Луганской и Донецкой народных республик и Национальной гвардией Украины и Вооруженными силами Украины происходит с апреля 2014 года. "Решения о прекращении огня принимались неоднократно на различных уровнях, однако украинскими военнослужащими все они фактически игнорируются по сей день", - сказала она.