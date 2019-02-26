"Ъ": ФСБ предотвратила теракты у штаб-квартиры ГРУ и на железной дороге в Москве

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила нападение на военнослужащих ГРУ, а также пассажиров железной дороги в Москве, которое готовили члены запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Об этом во вторник сообщает газета " Коммерсантъ " со ссылкой на участников расследования.

"Один из лидеров запрещенной в России организации "Исламское государство" Тоджиддин Назаров (Абу-Усама Нораки), дистанционно организовавший и лично контролировавший в режиме онлайн террористические атаки в Швеции и Таджикистане, готовил и две подобные акции в Москве. Назаров приказал своим подручным взорвать сначала военнослужащих у штаб-квартиры ГРУ на Хорошевском шоссе, затем - пассажиров железной дороги, но в обоих случаях готовивших теракты успели вычислить и задержать сотрудники ФСБ", - говорится в издании. Отмечается, что Назаров все еще находится на свободе.

Ранее ТАСС сообщал, что трое участников диверсионной группы, организованной Назаровым - Бахтиер Махмудов, Зафархон Рахматов и Руслан Баширов - вели подготовку взрывов поезда на Московском центральном кольце и торгового центра в подмосковной Балашихе. Они были задержаны правоохранительными органами в декабре 2017 года за день до планируемого теракта и получили 11 февраля 2019 года от 11 до 15 лет колонии строгого режима. Следствие и суд установили, что Баширов должен был взорвать торговый центр "Эдельвейс" 12 декабря 2017 года в Балашихе, а Махмудов и Рахматов планировали осуществить подрыв электрички на перегоне МЦК межу станциями "Шелепиха" и "Площадь Гагарина", закидать ее гранатами и расстрелять пассажиров поезда. Как отметил после приговора гособвинитель, осужденные также занимались вербовкой в ИГ.

Ранее в интервью ТАСС руководитель департамента военной контрразведки ФСБ России генерал-полковник Николай Юрьев сообщил, что только за последние пять лет органами безопасности в войсках предотвращены четыре террористических акта и шесть преступлений террористической направленности, пресечена деятельность 25 террористических и экстремистских группировок.