В Москве задержали троих подозреваемых в нападении на полицейского

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Столичные полицейские задержали троих подозреваемых, напавших на сотрудника полиции на северо-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

"В ночь на 26 февраля в полицию поступило сообщение о драке на улице Шокальского, дом 55. На место происшествия выехали полицейские, которые установили, что старший сержант полиции в свободное от службы время, возвращаясь домой, сделал замечание шумной компании, а в ответ они нанесли ему телесные повреждения, после чего скрылись", - сказал собеседник агентства.

По его словам, трое подозреваемых в нападении на сотрудника полиции задержаны. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.