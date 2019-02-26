{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве задержали троих подозреваемых в нападении на полицейского

По сообщениям столичного ГУ МВД, в момент происшествия пострадавший не был при исполнении

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Столичные полицейские задержали троих подозреваемых, напавших на сотрудника полиции на северо-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

"В ночь на 26 февраля в полицию поступило сообщение о драке на улице Шокальского, дом 55. На место происшествия выехали полицейские, которые установили, что старший сержант полиции в свободное от службы время, возвращаясь домой, сделал замечание шумной компании, а в ответ они нанесли ему телесные повреждения, после чего скрылись", - сказал собеседник агентства.

По его словам, трое подозреваемых в нападении на сотрудника полиции задержаны. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Теги
Россия
В Сибае зафиксировано превышение концентрации диоксида серы в 22 раза
Проживающих в зоне загазованности могут принять пункты временного размещения
Читать полностью