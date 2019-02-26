Следствие повторно допросит экспертов по делу Мамаева и Кокорина

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Следователи по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина по просьбе потерпевших повторно допросят экспертов, давших заключения по делу о двух драках в центре Москвы. Об этом корреспондент ТАСС передает из зала Мосгорсуда, где рассматривается жалоба на продление ареста обвиняемым.

"По ходатайству потерпевших будут повторно допрошены эксперты, давшие свои заключения по делу. В связи с этим у нас появятся дополнительные три тома, с которыми мы также должны ознакомить все стороны. После этого на следующей неделе мы уже будем направлять дело в прокуратуру", - сказал следователь.

Арест фигурантов дела о драке - Павла Мамаева, братьев Кокориных и Александра Протасовицкого - продлен до 8 апреля. 8 октября 2018 года они стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. Первый произошел утром у гостиницы "Пекин", где было совершено нападение на водителя Mercedes Виталия Соловчука. Позже компания переместилась в кафе на Большой Никитской улице, где был избит директор департамента Минпромторга Денис Пак, а попытавшийся успокоить молодых людей гендиректор государственного научного центра "НАМИ" Сергей Гайсин получил от одного из них удар по лицу.

Фигурантам уголовного дела были предъявлены обвинения по статьям "Побои" и "Хулиганство". Позже, когда были получены результаты медицинской экспертизы, следствие переквалифицировало обвинение Кокорину и Мамаеву со статьи "Побои" на статью "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Им вменяется также ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"), которая предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.