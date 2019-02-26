СК возбудил дело о гибели пациентки после пластической операции в Саратове

САРАТОВ, 26 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после гибели пациентки частной клиники, которая скончалась после проведения пластической операции. Об этом сообщила во вторник пресс-служба следственного управления СК РФ по Саратовской области.

"По факту оказания медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекших смерть женщины возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

По версии следствия, ЧП произошло 20 февраля в одной из частных медицинских клиник. 42-летней пациентке была выполнена пластическая операция. Спустя несколько часов состояние женщины ухудшилось, затем у нее остановилось сердце и она скончалась.

"Согласно судебно-медицинскому исследованию, причиной смерти женщины стала массивная кровопотеря вследствие осложнения проведенного хирургического вмешательства", - уточняет пресс-служба.

Теперь следователям предстоит выяснить все обстоятельства трагедии и установить виновных в смерти женщины.