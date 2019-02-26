Защита обвиняемого в шпионаже Пола Уилана просит отменить продление ему срока ареста

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Защита обвиняемого в шпионаже гражданина США Пола Уилана обжаловала продление ему срока ареста до 28 мая. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Владимир Жеребенков.

Что известно о Поле Уилане — американце, которого задержали в РФ по подозрению в шпионаже

"Мы подали апелляционную жалобу на решение районного суда о продлении срока стражи. Просим отпустить Уилана под домашний арест или залог", - сказал адвокат.

Дата рассмотрения жалобы судом еще не назначена.

48-летний Пол Уилан, имеющий, помимо гражданства США, подданство Великобритании, а также гражданство Канады и Ирландии, числится руководителем службы безопасности в крупной американской компании BorgWarner, которая базируется в Мичигане и занимается производством различных комплектующих для автомобилей. 28 декабря 2018 года сотрудники ФСБ России задержали его в Москве при проведении шпионской акции. Следственным управлением ФСБ России в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.