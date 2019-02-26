Суд признал законным продление ареста Мамаеву и Кокорину

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Мосгорсуд подтвердил законность продления срока ареста футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву в рамках уголовного дела о двух драках в центре Москвы. Об этом корреспондент ТАСС передает из зала суда.

"Решение суда первой инстанции оставить без изменения, жалобу защитников - без удовлетворения", - сказал судья.

Кроме того, суд признал законным продление ареста двум другим фигурантам дела - Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому.

В своих жалобах адвокаты отметили, что следственные органы незаконно и необоснованно, по мнению защиты, избрали, а затем продляли в отношении обвиняемых меру пресечения в виде ареста. Кроме того, адвокаты считают, что следствие основывает свои доводы лишь на "мнимых и противоречивых" показаниях. "Мой подзащитный незаконно привлечен к уголовной ответственности, следствие допустило ряд нарушений в ходе расследования дела", - сказал адвокат Игорь Бушманов.

Следователь заявил о том, что в деле могут появиться дополнительные тома, с которыми необходимо будет ознакомить стороны. "По ходатайству потерпевших будут повторно допрошены эксперты, дававшие свои заключения по делу. В связи с этим у нас появились дополнительные три тома, с которыми мы также должны ознакомить все стороны, после этого мы направим дело в прокуратуру на следующей недели. В связи с этим прошу решение суда оставить без изменения, а жалобу - без удовлетворения", - сказал следователь.

Прокурор отметил, что препятствий для нахождения обвиняемых в СИЗО нет. "Считаю, что доводы, изложенные в ходатайстве следователя, обоснованны, каких-либо нарушений в продлении срока ареста следствием допущено не было. Заболеваний, препятствующих содержанию обвиняемых в СИЗО, не выявлено, вопрос о квалификации действий фигурантов по делу сейчас не рассматривается. На основании изложенного прошу решение суда оставить без изменения", - сказал прокурор.