Титов примет участие в рассмотрении жалобы на арест Калви

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов планирует принять участие в рассмотрении апелляционной жалобы на заключение под стражу основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный".

"Будем участвовать в рассмотрении апелляции на арест Калви. Настаиваем на том, чтобы его отпустили под подписку о невыезде, готовы также внести залог. Для этих целей уже создан залоговый фонд", - сообщил журналистам Титов после посещения бизнесмена в СИЗО "Матросская Тишина".

Он также отметил, что по делу Калви будет проведена независимая экспертиза. Титов подтвердил, что свою вину Калви не признает. "Майкл просил обратить внимание, что привлекал в российский рынок иностранные инвестиции, он считает, что Россия привлекательна для инвестиций. И все, что с ним случилось в последние недели, не повлияло на его мнение", - подчеркнул Титов.