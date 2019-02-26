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Арест основателя инвестфонда Baring Vostok
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Титов примет участие в рассмотрении жалобы на арест Калви

Бизнес-омбудсмен отметил, что по делу основателя инвестиционного фонда Baring Vostok проведут независимую экспертизу

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов планирует принять участие в рассмотрении апелляционной жалобы на заключение под стражу основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный".

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"Будем участвовать в рассмотрении апелляции на арест Калви. Настаиваем на том, чтобы его отпустили под подписку о невыезде, готовы также внести залог. Для этих целей уже создан залоговый фонд", - сообщил журналистам Титов после посещения бизнесмена в СИЗО "Матросская Тишина".

Он также отметил, что по делу Калви будет проведена независимая экспертиза. Титов подтвердил, что свою вину Калви не признает. "Майкл просил обратить внимание, что привлекал в российский рынок иностранные инвестиции, он считает, что Россия привлекательна для инвестиций. И все, что с ним случилось в последние недели, не повлияло на его мнение", - подчеркнул Титов.

Теги
РоссияТитов, Борис ЮрьевичАрест основателя инвестфонда Baring Vostok
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