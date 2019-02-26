В Фонде капремонта жилья в Липецкой области обнаружили сотни нарушений

ТАСС, 26 февраля. Сотрудники прокуратуры по итогам проверки трехлетней работы Фонда капитального ремонта жилья Липецкой области выявили сотни нарушений, которые легли в основу возбужденного во вторник уголовного дела. Об этом рассказала ТАСС старший помощник прокурора по Липецкой области Татьяна Ткачева.

"На основании постановления заместителя прокурора Липецкой области УМВД по региону по фактам, выявленным в ходе проверки Фонда капитального ремонта жилья за последние три года, возбуждено уголовное дело по статье 201 УК ("Злоупотребление полномочиями")", - сказала Ткачева.

По ее словам, проверка Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов обнаружила многочисленные факты завышения расходов, заключения договоров с подрядными организациями без конкурса, а также случаев, когда руководство фонда не взыскивало штрафные санкции за просрочку обязательств и за некачественный ремонт. Как следствие, в прошлом году в прокуратуру области поступило около 3 тыс. жалоб по жилищно-коммунальным вопросам, и более половины претензий связано с некачественным капитальным ремонтом многоквартирных домов.

"То есть, в фонде договаривались о выполнении работ с теми, с кем, допустим, имелись личные связи, и такая организация получала заказы на капитальный ремонт домов. Кроме того, выполненные работы не отвечали установленным требованиям по качеству и объему (ранее было возбуждено семь уголовных дел по факту текущих крыш, и ряд этих домов прошел капитальный ремонт). Установлены случаи неправомерного расходования средств как самой организации, так и бюджетных - в основном, расходы завышались", - рассказала собеседница агентства.

По ее словам, региональный Фонд капитального ремонта жилья возглавляет Александр Козин. "Выявленные действия, возможно, связаны с руководством организации, поэтому объем ответственности уточнится в ходе расследования, и в последующем обвинение будет конкретизировано", - уточнила она.