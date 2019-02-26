Суд отложил заседание по делу о взыскании 92 млн рублей в пользу потерпевших по делу Цапка

КРАСНОДАР, 26 февраля. /ТАСС/. Первомайский районный суд в Краснодаре отложил на 25 марта заседание по иску на 92 млн рублей потерпевших по делу Цапка к Россельхозбанку из-за неявки представителей банка, передает во вторник корреспондент ТАСС из зала суда.

"Отложение судебного заседания, поскольку нет ответчика. Назначить заседание на 25 марта", - сказала судья.

Ранее сообщалось, что потерпевшие по делу банды Цапка в Краснодарском крае хотят взыскать с Россельхозбанка в счет компенсации своего ущерба 92 млн рублей, ранее незаконно списанные со счета матери Сергея Цапка. В 2014 году Ленинский районный суд в Краснодаре вынес решение о взыскании с осужденной Надежды Цапок денежных средств в пользу физического лица. Ее адвокаты подали жалобы, суд решение отменил, так как истцы по делу о взыскании ввели суд в заблуждение. Однако денежные средства на счета Надежды Цапок возвращены не были.

Ранее суд постановил выплатить пострадавшим 150 млн рублей за счет наследства главаря банды Сергея Цапка. Более 119 млн рублей уже взыскано со счета его матери в 2018 году. Вдова Цапка перечислила пострадавшим оставшуюся сумму - около 31 млн рублей, которые находились на арестованном с 2010 года счете.

Как сообщил во вторник ТАСС юрист Центра юридических технологий Андрей Карпенко, Надежда Цапок подала в Кущевский районный суд заявление о пересмотре ранее вынесенного решения суда о передаче в собственность пенсионерки Анны Данько земельных участков площадью более 5 тыс. га. Речь идет о землях, переданных по решению суда в собственность пенсионерки Анны Данько, их рыночная стоимость составляет порядка 500 млн рублей.

Банда Сергея Цапка орудовала в станице Кущевской на Кубани с 1998 по 2010 год. По данным следователей, на счету преступников 19 убийств, в том числе убийство 12 человек в доме фермера Сервера Аметова. 19 ноября 2013 года суд приговорил Сергея Цапка к пожизненному заключению, в июле 2014 года он скончался в СИЗО от инсульта. Надежда Цапок, осужденная на 7,5 года лишения свободы за мошенничество, досрочно вышла на свободу в сентябре 2018 года.