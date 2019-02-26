Полицейский застрелил мужчину в Забайкалье во время бытовой ссоры женщины и ее сожителя

ЧИТА, 26 февраля. /ТАСС/. Полицейский в поселке Кокуй Забайкальского края застрелил мужчину во время бытового конфликта между женщиной и ее сожителем. Назначена служебная проверка, сообщила журналистам пресс-служба регионального УМВД.

"Жительница поселка Кокуй сообщила полицейскому о бытовом конфликте между 28-летней знакомой и ее сожителем, в ходе которого мужчина в состоянии алкогольного опьянения угрожает убийством. Прибывший на место сотрудник полиции потребовал прекратить противоправные действия. В ответ мужчина, держа в руке охотничий нож, ударил полицейского по голове, после чего попытался нанести удар ножом. Полицейский произвел несколько выстрелов и нейтрализовал злоумышленника", - говорится в сообщении.

Начальником регионального УМВД назначена служебная проверка. Ее проведет оперативно-разыскная часть собственной безопасности управления. В ходе проверки будет дана оценка законности применения оружия. Процессуальная проверка проводится следователями регионального следственного управления СК РФ.

"В случае установления факта неправомерного применения табельного оружия, сотрудник полиции будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, а его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - отметили в пресс-службе.

В пресс-службе регионального СУ СК РФ сообщили ТАСС о возбуждении уголовного дела по статье "Убийство".