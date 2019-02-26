Суд в Татарстане приговорил двух женщин к обязательным работам после отравления школьников

КАЗАНЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Суд в Татарстане признал виновными школьного повара и посудомойщицу ресторана в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее массовое отравление учащихся школы в Актанышском районе в сентябре 2018 года, каждая из них приговорена к 160 часам обязательных работ. Об этом во вторник говорится в распространенном сообщении следственного управления СК РФ по республике.

"Посудомойщица ресторана "Актаныш" и повар муниципального бюджетного образовательного учреждения (МБОУ) "Актанышская средняя общеобразовательная школа №2" признаны виновными в совершении преступления по ч. 1 ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей"). Приговором суда женщинам назначено наказание в виде 160 часов обязательных работ каждой", - говорится в сообщении ведомства.

Суд установил, что в августе 2018 года посудомойщица ресторана приготовила раствор дезинфицирующего средства без использования мерной емкости, занизив его концентрацию. Она вымыла в жидкости мясорубку и разделочный нож. Повара ресторана приготовили с их помощью полуфабрикаты мясных тефтелей с рисом.

Продукцию поставили в школу. В сентябре повар, зная о неисправности пекарного шкафа, в котором не достигалась необходимая температура, использовала его для термической обработки тефтелей. Затем она не подвергла блюдо повторной термической обработке после добавления соуса.

В результате с 5 по 7 сентября того же года с заболеваниями желудочно-кишечного тракта в медучреждение обратились 89 детей, 25 из них госпитализировали, отметили в ведомстве.