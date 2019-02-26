Руководство СК по КЧР проверяют на коррупционную связь с фигурантами дела Арашуковых

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Следователи СК проводят обыски у руководства следственного управления по КЧР и сотрудников регионального управления МВД в рамках проверки возможной коррупционной связи с фигурантами уголовного дела сенатора Рауфа Арашукова. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Что известно об уголовном деле в отношении сенатора Рауфа Арашукова и его отца

"С целью проверки полученной в ходе расследования информации о возможных коррупционных связях сотрудников правоохранительных органов с участниками преступной организации следствием совместно с ФСБ России и МВД России проведены обыски по местам жительства и в рабочих кабинетах сотрудников правоохранительных органов Республики Дагестан, Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики", - сообщила Петренко.

В списке должностных лиц, у которых проведены обыски, значатся первый заместитель руководителя следственного управления СК России по Карачаево-Черкесской Республике К. Булатов, заместитель руководителя управления СК России по КЧР А. Езаов, заместитель руководителя отдела по ОВД СУ СК России по КЧР Р. Кочкаров и подчиненный ему следователь Филиппов А. А., заместитель министра - начальник полиции МВД по Карачаево-Черкесской Республике А. Боташев, начальник ЦПЭ МВД по Карачаево-Черкесской Республике Т. Бетуганов, заместитель руководителя СУ СК России по Ставропольскому краю А. Шехмурзов, заместитель руководителя СУ СК России по Республике Дагестан М. Огузов.

"В случае выявления фактов коррупции в отношении сотрудников будут приняты соответствующие меры реагирования", - отметила представитель СК.

Сенатор Рауф Арашуков 30 января был лишен неприкосновенности и задержан в зале заседаний Совета Федерации. Это стало первым подобным случаем в истории верхней палаты российского парламента. Политику предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 210 ("Участие в преступном сообществе"), ч. 4 ст. 309 ("Давление на свидетеля), ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство") по факту организации убийств в 2010 году в Черкесске заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова, он арестован.