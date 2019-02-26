Фигуранты дела о взрыве во время учений на полигоне в Ленобласти получили условные сроки

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 февраля. /ТАСС/. Великоновгородский гарнизонный военный суд во вторник вынес обвинительный приговор фигурантам дела о взрыве снаряда на учениях в Ленинградской области, где погиб один военнослужащий, еще пятеро получили ранения. Оба виновника приговорены к условному сроку, сообщила ТАСС помощник председателя суда Наталья Пашкова.

В сентябре 2017 года на Лужском полигоне Западного военного округа в Ленинградской области при проведении плановых стрельб из танка один из снарядов отклонился от заданной траектории и взорвался в непосредственной близости от укрытия, в котором находились шесть военнослужащих группы инженерного обеспечения. Один человек погиб на месте, остальные получили минно-взрывные ранения различной степени тяжести. Против начальника инженерных войск 6-й общевойсковой армии ЗВО Дениса Горелышева и начальника 33-го общевойскового артиллерийского полигона Виктора Кривошеина было возбуждено дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека").

"Горелышев и Кривошеин признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2. ст. 293 УК РФ, им назначено наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком один год", - рассказала собеседница агентства. Она добавила, что осужденные не лишены права занимать определенные должности.

По словам Пашковой, в ходе судебного заседания часть обвинений с Горелышева и Кривошеина была снята. "Им вменялось бездействие, которое привело к нарушению порядка проведения мероприятий на полигоне, но данные обстоятельства на нашли соответствующего подтверждения", - пояснила она.