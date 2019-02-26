Капитан арестованного в Турции судна с российскими моряками намерен просить о репатриации

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Капитан арестованного в Турции судна с российским экипажем Streamline Бахман Багиров намерен обратиться в генконсульство РФ и турецкую компанию Аkса Shipping corporation с просьбой репатриировать его. Об этом он сообщил во вторник ТАСС.

Судно, вышедшее из Ростова-на-Дону в Стамбул на ремонт, было арестовано в июне 2018 года. На борту находятся девять россиян, которые не получали зарплату с начала июня. По словам Багирова, судовладелец задолжал экипажу более $100 тыс. Ранее во вторник суд в Турции перенес рассмотрение дела о возможном снятии ареста с судна, которое сейчас находится в Стамбуле, на 2 апреля.

"Буду писать рапорт, чтобы меня репатриировали. В Аkса Shipping, с которыми у меня контракт, и в генконсульство [РФ]", - сказал он, добавив, что в ближайшее время экипаж намерен оставаться на судне.

Багиров отметил, что экипаж намерен подать в суд на Аkса Shipping, после чего, возможно, морякам удастся покинуть судно. Также, по его словам, Российский профсоюз моряков обещал предоставить экипажу адвоката, который возьмется за дело без предоплаты.

"Одна надежда, потому что любые адвокаты в Турции - по предоплате, так как у нас денег нет, мы не можем ни к кому обратиться. Консульство нам не может помочь, у них свои юристов нет. Мы стоим на рейде, сами мы не можем добраться ни до какого суда, а, чтобы что-то подавать, нужен переводчик, а это деньги", - пояснил капитан.

Streamline под флагом Коморских островов, по утверждению его бывшего владельца (Seemann Investitionen Ltd), было продано турецкой компании Аkса Shipping corporation. Оно прибыло на ремонт в Турцию и поставлено на якорную стоянку порта Стамбул 11 июня 2018 года. Стамбульский суд 17 июня наложил на него арест.