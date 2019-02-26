В Забайкалье СК возбудил дело против полицейского, который застрелил нападавшего

ЧИТА, 26 февраля. /ТАСС/. Полицейский, застреливший мужчину в поселке Кокуй Забайкальского края, задержан, готовится ходатайство в суд о его аресте. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь регионального следственного управления СК РФ Егор Марков.

Ранее пресс-служба регионального УМВД сообщила, что сотрудник полиции застрелил мужчину во время бытового конфликта между женщиной и ее сожителем. По данному факту назначена служебная проверка. По данным пресс-службы регионального СУ СК РФ, возбуждено уголовного дела по статье "Убийство".

"Во вторник следователи СК РФ предъявили 28-летнему старшему лейтенанту полиции обвинение в убийстве. Полицейский задержан на 48 часов, готовятся документы для ходатайства об избрании в отношении полицейского меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказал Марков.

Инцидент произошел вечером 24 февраля. По данным регионального УМВД, прибывший на место бытового конфликта сотрудник полиции "потребовал прекратить противоправные действия". В ответ мужчина, держа в руке охотничий нож, ударил полицейского по голове, после чего попытался нанести удар ножом. Полицейский несколько раз выстрелил и убил мужчину.

"Следователи отрабатывают различные версии инцидента, в том числе версию обвиняемого о правомерном применении оружия", - добавил пресс-секретарь СУ СК РФ по Забайкальскому краю.

Руководитель регионального следственного управления СК РФ Юрий Русанов поручил расследование уголовного дела следователям первого отдела по особо важным делам. Ранее в пресс-службе регионального УМВД отмечали, что если вина сотрудника полиции будет доказана, его уволят из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, а его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.