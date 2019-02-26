Полиция на Кубани задержала подозреваемых в ограблении ювелирного магазина

КРАСНОДАР, 26 февраля. /ТАСС/. Два жителя Краснодарского края, которых подозревают в ограблении ювелирного магазина на 13,5 млн рублей, задержаны. Об этом во вторник сообщается на сайте ГУ МВД России по краю.

"В городе Краснодаре двое неизвестных в масках ворвались в помещение ювелирного салона и, угрожая продавцу оружием, похитили драгоценности на сумму свыше 13,5 млн рублей. В настоящее время в отношении фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, раскрыть преступление полицейским помогли отпечатки покрышек автомобиля, на котором передвигались подозреваемые. Кроме этого, служебная собака, взяв след, привела кинолога к одному из мусорных баков, куда подозреваемые бросили верхнюю одежду.

"В ходе обыска по местам их проживания были изъяты пневматический пистолет и охотничий нож, которые, предположительно, использовались при совершении преступления", - говорится в сообщении.