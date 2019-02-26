В Литве в результате ДТП погибли трое россиян

ВИЛЬНЮС, 26 февраля. /ТАСС/. Трое граждан России погибли в Литве в результате дорожно-транспортного происшествия. Об этом ТАСС сообщили во вторник в посольстве РФ в Литве.

По информации дипмиссии, двое россиян - Кирилл Юнисов и Олег Старков - погибли на месте, третий пострадавший Александр Ерофеев скончался в больнице.

Полиция Литвы начала расследование произошедшего. "Посольство находится в постоянном контакте со следователем", - добавили в дипмиссии.

В настоящий момент посольство разыскивает родственниках россиян. Дипмиссия просит их откликнуться по номеру телефона: +370 683 38165.