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В Литве в результате ДТП погибли трое россиян

По информации посольства РФ, двое россиян погибли на месте, третий пострадавший умер в больнице

ВИЛЬНЮС, 26 февраля. /ТАСС/. Трое граждан России погибли в Литве в результате дорожно-транспортного происшествия. Об этом ТАСС сообщили во вторник в посольстве РФ в Литве.

По информации дипмиссии, двое россиян - Кирилл Юнисов и Олег Старков - погибли на месте, третий пострадавший Александр Ерофеев скончался в больнице.

Полиция Литвы начала расследование произошедшего. "Посольство находится в постоянном контакте со следователем", - добавили в дипмиссии.

В настоящий момент посольство разыскивает родственниках россиян. Дипмиссия просит их откликнуться по номеру телефона: +370 683 38165.

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