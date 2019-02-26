Суд оставил под арестом бывшего главного архитектора Ростовской области Полянского

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 февраля. /ТАСС/. Ростовский областной суд не удовлетворил апелляцию защиты бывшего главного архитектора Ростовской области Алексея Полянского об изменении меры пресечения, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Полянского подозревают в превышении должностных полномочий при выдаче разрешений на долевое строительство. Ранее Советский районный суд города заключил подозреваемого под стражу до 10 апреля. Уголовное дело в отношении Полянского возбуждено по ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").

"Постановлением Ростовского областного суда постановление Советского суда об избрании меры пресечения в отношении Алексея Полянского в виде заключения под стражу оставлено без изменения", - сказал судья.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев освободил Полянского от должности. С 2009 по 2011 год Полянский занимал должность главного архитектора города - директора департамента архитектуры и градостроительства Ростова-на-Дону, с 2011 года - должность заместителя министра территориального развития, архитектуры и градостроительства - главного архитектора Ростовской области.

Следственное управление СК РФ по Ростовской области 12 февраля возбудило уголовные дела в отношении Полянского, а также главного архитектора Ростова-на-Дону Романа Илюгина и главного архитектора Мартыновского района области Александра Корчиги. Апелляции всех архитекторов об изменении меры пресечения не удовлетворены.

По версии следствия, они незаконно выдавали и продлевали разрешения на строительство многоквартирных жилых домов, что повлекло тяжкие последствия в виде нарушения прав более 60 участников долевого строительства, денежные средства которых были похищены.