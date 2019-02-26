Представитель посольства США в России посетил задержанного инвестора Майкла Калви

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Представитель посольства США в Москве посетил во вторник основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, арестованного по обвинению в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный".

Об этом говорится в сообщении диппредставительства США в Twitter.

"На 12-й день с момента задержания гражданина США Майкла Калви мы, наконец, получили разрешение от властей РФ на его посещение. Сегодня представитель посольства посетил Калви, чтобы оказать ему поддержку и предложить помощь посольства", - отмечается в сообщении.

"Мы со всей серьезностью относимся к нашему праву регулярно посещать задержанных граждан США и заботиться о том, чтобы с ними обращались гуманно и предоставляли доступ к медицинской помощи", - добавили в дипмиссии.

13 февраля Следственный комитет России возбудил уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный". В рамках расследования были задержаны сам Калви и еще пять человек - партнер инвестфонда Baring Vostok Ваган Абгарян, гендиректор компании "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максим Владимиров, директор финансового департамента Baring Vostok Capital Partners Филипп Дельпаль, директор по инвестициям Baring Vostok Capital Partners Иван Зюзин и советник председателя правления ПАО "Норвик Банк" Алексей Кордичев. Все они подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере в составе группы.