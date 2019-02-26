В здании техникума в Нижнем Новгороде частично обрушилась крыша

ТАСС, 26 февраля. /ТАСС/. Обрушение крыши в одном из зданий Сормовского механического техникума в Нижнем Новгороде произошло во вторник в результате схода снега. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

"Произошел сход снега с основного корпуса на пристрой, в результате чего у пристроя частично обрушилась крыша на площади 30 кв. м", - сообщила собеседница агентства. В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в корпусе техникума на Сормовском шоссе.

"По нашим данным, пострадавших нет", - добавили в пресс-службе.

В свою очередь в пресс-службе правительства региона сообщили о пострадавшем студенте.

"В результате происшествия пострадал один студент. По результатам медицинского осмотра переломов у пострадавшего не зафиксировано, в настоящее время он находится дома", - говорится в сообщении пресс-службы.

Обрушение произошло в мастерских учебного заведения. Сейчас доступ в них закрыт, учебные помещения обесточены.

Министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин взял под личный контроль вопрос с устранением последствий обрушения. "Комиссия министерства провела проверку состояния всех кровель учебных зданий техникума и ведет работу по выяснению причин произошедшего и определению ответственных лиц, допустивших аварийную ситуацию", - цитирует пресс-служба слова Злобина.

В новость были внесены изменения (17:17 мск) - добавлена информация о пострадавшем.