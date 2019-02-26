Бывший сотрудник ФСБ и глава отдела "Лаборатории Касперского" осуждены за госизмену

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Московский окружной военный суд приговорил к 22 годам колонии строгого режима бывшего начальника отдела оперативного управления Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова и к 14 годам - начальника отдела компьютерных инцидентов "Лаборатории Касперского" Руслана Стоянова, признав их виновными в госизмене. Об этом передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Признать Михайлова Сергея виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 ("Госизмена") УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 22 года с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Признать Стоянова Руслана виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 14 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - огласил решение судья.

По решению суда подсудимым также назначен штраф: Михайлову - в размере 400 тыс. рублей, Стоянову - 150 тыс. рублей. Кроме того, они лишены специальных званий и государственных наград.

Суд огласил только резолютивную часть приговора, так как уголовное дело имеет гриф "секретно", процесс проходил в закрытом режиме. Как сообщалось ранее, по мнению следователей, обвиняемые передавали США сведения, составляющие государственную тайну. Об их аресте стало известно в январе 2017 года.