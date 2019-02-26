Экс-главу ФБК Рубанова объявили в розыск из-за неисполнения решения суда по иску Усманова

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Бывший директор некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК) Роман Рубанов объявлен в федеральный розыск, в отношении него возбуждено уголовное дело из-за неисполнения решения суда по гражданскому иску, говорится в материалах интернет-базы данных МВД РФ "Внимание, розыск".

"Разыскивается Роман Рубанов, 01.09.1980 года рождения, уроженец города Владивосток", - отмечается в базе данных.

Как рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах, в отношении Рубанова возбуждено уголовное дело по ст. 315 УК РФ ("Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта"). "Дело в том, что он, по версии следствия, не выполнил решение Люблинского суда Москвы, который в 2017 году принял решение по иску бизнесмена Алишера Усманова к ФБК. Согласно постановлению суда, фильм "Он вам не Димон", где распространялись сведения об Усманове, которые тот счел порочащими его честь и достоинство, должны были быть удалены с интернет-сайтов, подконтрольных ФБК, однако этого так и не произошло. Результатом стало уголовное дело и объявление Рубанова в розыск", - сказал собеседник агентства.

Рубанов покинул пост директора ФБК в конце 2018 года, в настоящее время его занимает Иван Жданов, ранее работавший юристом фонда.