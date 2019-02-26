Суд продлил до 8 апреля арест фигуранта дела Захарченко Маркелова

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы продлил до 8 апреля арест совладельца компании "1520" (является подрядчиком РЖД) Валерия Маркелова и бывшего адвоката из Ростова-на-Дону Виктора Белевцова в рамках уголовного дела о даче взятки полковнику МВД Дмитрию Захарченко. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил арест Маркелову и Белевцову до 8 апреля", - сказал собеседник агентства.

Маркелов и Белевцов были арестованы Басманным судом Москвы по делу о даче взятки в размере около 2 млрд рублей полковнику МВД Захарченко. В даче взятки подозреваются также член совета директоров банка "Новое время" Иван Станкевич, совладелец группы "1520" Михаил Ушерович, предприниматель Дмитрий Моторин. По версии следствия, Белевцов выступал посредником при передаче денег.

Полковник МВД Дмитрий Захарченко был задержан и арестован в сентябре 2016 года по обвинению в коррупции. При обыске у него в квартирах было обнаружено около 9 млрд рублей в разной валюте. Все эти деньги вместе с имуществом в виде квартир, машино-мест и автомобилей по требованию Генеральной прокуратуры РФ Никулинский суд Москвы в декабре 2017 года обратил в доход государства.