Шереметьево восстановил работу второй полосы после ЧП с бизнес-джетом

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Аэропорт Шереметьево восстановил работу взлетно-посадочной полосы (ВПП), закрытой ранее из-за выката за ее пределы самолета Jet Air Group, сообщила во вторник пресс-служба аэропорта.

"В настоящее время аэропорт Шереметьево работает с двумя ВПП в штатном режиме", - говорится в сообщении воздушной гавани.

Как сообщалось, в связи с закрытием одной из полос в аэропорту Шереметьево авиакомпания "Аэрофлот" отменила 15 рейсов и скорректировала расписание еще почти сорока.

26 февраля в аэропорту Шереметьево воздушное судно авиакомпании Jet Air Group, выполнявшее посадку частного рейса по маршруту Баку - Москва, выкатилось носовой стойкой за пределы взлетно-посадочной полосы на 50 м. На борту бизнес-джета находились три пассажира и три члена экипажа, в результате инцидента никто не пострадал. Представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова сообщила ТАСС, что по факту инцидента начата прокурорская проверка.