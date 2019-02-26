СК предъявил обвинение бывшему начальнику калининградского УФМС по делу о взяточничестве

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. СК предъявил обвинение бывшему начальнику УФМС по Калининградской области Сергею Савину в получении взяток от предпринимателя за непроведение проверок. Как сообщила ТАСС официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, расследование в отношении Савина завершено, уголовное дело направлено в суд.

"По версии следствия, в период с 20 августа 2010 года по 7 декабря 2013 года Савин, занимавший должность начальника УФМС России по Калининградской области, получил от директора коммерческого предприятия взятку в крупном размере в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера. В течение трех лет ему систематически предоставлялось бесплатное питание в кафе, принадлежавшее указанному предприятию. Общая сумма взятки составила более 721 тыс. рублей", - сообщила Петренко.

За взятку Савин оказывал предпринимателю общее покровительство и непроведение органами областного УФМС России проверок на предмет соблюдения миграционного законодательства. Также взяткодателю оказывалось содействие в оформлении иностранным гражданам, работавшим на предприятии, документов, предоставляющих право на трудовую деятельность, а также возможности подачи вне очереди и ускоренном получении других миграционных документов.

Савин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере"). В ходе расследования уголовного дела на денежные средства и земельный участок обвиняемого стоимостью более полумиллиона рублей наложен арест.