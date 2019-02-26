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Дела в отношении Рауфа и Рауля Арашуковых
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По делу Арашуковых задержаны еще двое подозреваемых

Речь идет о бывшем гендиректоре ОАО "Ессентукская Теплосеть" Замире Борисове и и.о. директора филиала ООО "Газпроммежрегионгаз Ставрополь" в Минераловодском районе Ирине Валешной
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© Альберт Дзень/ТАСС

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Следователи задержали во вторник еще двух подозреваемых в рамках уголовного дела о хищении газа на сумму не менее 30 млрд рублей, основными фигурантами которого являются сенатор Рауф Арашуков и его отец Рауль Арашуков. Еще два человека объявлены в розыск, сообщила журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко.

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"Сегодня задержаны еще двое подозреваемых - бывший генеральный директор ОАО "Ессентукская Теплосеть" Замир Борисов (в настоящее время занимает должность заместителя директора по общим вопросам в АО "Газпром газораспределение Ставрополь") и и.о. директора филиала ООО "Газпроммежрегионгаз Ставрополь" в Минераловодском районе Ирина Валешная", - сказала представитель СК.

Они, как полагает следствие, получали наличные денежные средства от промышленных потребителей газа. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и предъявлении обвинения. "По уголовному делу в розыск объявлены Уали Евгамуков и Умар Калмыков", - отметила Петренко.

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РоссияДела в отношении Рауфа и Рауля Арашуковых
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