По делу Арашуковых задержаны еще двое подозреваемых

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Следователи задержали во вторник еще двух подозреваемых в рамках уголовного дела о хищении газа на сумму не менее 30 млрд рублей, основными фигурантами которого являются сенатор Рауф Арашуков и его отец Рауль Арашуков. Еще два человека объявлены в розыск, сообщила журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко.

Что известно об уголовном деле в отношении сенатора Рауфа Арашукова и его отца

"Сегодня задержаны еще двое подозреваемых - бывший генеральный директор ОАО "Ессентукская Теплосеть" Замир Борисов (в настоящее время занимает должность заместителя директора по общим вопросам в АО "Газпром газораспределение Ставрополь") и и.о. директора филиала ООО "Газпроммежрегионгаз Ставрополь" в Минераловодском районе Ирина Валешная", - сказала представитель СК.

Они, как полагает следствие, получали наличные денежные средства от промышленных потребителей газа. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и предъявлении обвинения. "По уголовному делу в розыск объявлены Уали Евгамуков и Умар Калмыков", - отметила Петренко.