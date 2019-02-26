В США судья назначила следующие слушания по делу Бутиной на 28 марта

ВАШИНГТОН, 26 февраля. /ТАСС/. Судья США назначила во вторник следующие слушания по арестованной в Вашингтоне россиянке Марии Бутиной на 28 марта, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Следующие статусные слушания пройдут 28 марта", - сказала председательствующая в процессе судья Таня Чаткэн.

Такое решение было обусловлено тем, что сторона обвинения заявила, что не готова говорить о дате вынесения приговора по делу.

Судья Чаткэн уверена, что дату вынесения приговора Бутиной можно будет назначить вскоре после очередных слушаний, намеченных на 28 марта