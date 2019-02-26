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Дело Марии Бутиной
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В США судья назначила следующие слушания по делу Бутиной на 28 марта

Это решение было обусловлено тем, что сторона обвинения заявила, что не готова говорить о дате вынесения приговора по делу
Мария Бутина Антон Новодережкин/ТАСC
Описание
Мария Бутина
© Антон Новодережкин/ТАСC

ВАШИНГТОН, 26 февраля. /ТАСС/. Судья США назначила во вторник следующие слушания по арестованной в Вашингтоне россиянке Марии Бутиной на 28 марта, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Следующие статусные слушания пройдут 28 марта", - сказала председательствующая в процессе судья Таня Чаткэн.

Такое решение было обусловлено тем, что сторона обвинения заявила, что не готова говорить о дате вынесения приговора по делу.

Судья Чаткэн уверена, что дату вынесения приговора Бутиной можно будет назначить вскоре после очередных слушаний, намеченных на 28 марта

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