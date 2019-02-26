Адвокат: обвинение и защита Бутиной заинтересованы в ее депортации после приговора

ВАШИНГТОН, 26 февраля. /ТАСС/. Обвинение и защита россиянки Марии Бутиной заинтересованы в ее депортации на родину вскоре после вынесения американским судом приговора. Об этом сообщил во вторник журналистам в суде округа Колумбия адвокат подсудимой Роберт Дрисколл.

"Да, я настроен оптимистично", - сказал он, подчеркнув, что он "надеется на то", что она будет депортирована "сразу после вынесения приговора". Также у него спросили, заинтересована ли сторона обвинения в ее депортации после вынесения приговора. "Да, они также этого хотят", - ответил он.

"Если исходить из того, что ей будет назначен короткий срок лишения свободы, и учитывать то время, которое она уже отбыла в заключении, то процесс депортации должен начаться немедленно [после вынесения приговора]", - сказал он. Дрисколл также оценил состояние здоровья россиянки как хорошее. "Она делает все, что в ее силах, в сложившихся непростых условиях", - отметил юрист.