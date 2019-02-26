Адвокат Бутиной рассчитывает на ее депортацию из США в РФ в начале или середине апреля

ВАШИНГТОН, 27 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов, Антон Чудаков/. Освобождение и депортация Марии Бутиной из США в Россию после решения суда состоятся, по всей видимости, в начале или середине апреля, если судья назначит ей наказание, равное уже отбытому в заключении сроку. Такое мнение выразил во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС адвокат этой гражданки России Роберт Дрисколл.

Несколькими часами ранее в федеральном окружном суде Вашингтона состоялись очередные слушания по делу Бутиной, на которых ожидалось назначение даты вынесения ей приговора. Однако сторона обвинения заявила, что пока не готова вести разговор о назначении этой даты, поскольку по-прежнему заинтересовано в сотрудничестве с Бутиной и не считает его исчерпанным. Бутина ранее заключила сделку с обвинением, которая требует от нее сотрудничества с органами прокуратуры США. Председательствующая на процессе судья Таня Чаткэн назначила на 28 марта очередные статусные слушания по этому делу.

Однако, как пояснил Дрисколл, судья Чаткэн оставила открытой возможность того, что 28 марта, в случае достижения обвинением и защитой согласия на этот счет, состоится вынесение приговора, а не статусные слушания. Адвокат рассчитывает на вынесение судом приговора к тюремному заключению на срок, равный уже отбытому Бутиной.

"Она [судья Чаткэн] придержала эту дату [28 марта], однако она сказала, что, вероятно, не сможет превратить данное заседание в вынесение приговора, поскольку у нее на это не будет времени. Если события будут развиваться таким образом, то она, скорее всего, наметит это [вынесение приговора] на следующую неделю [после 28 марта]. Поэтому, если [28 марта] будут статусные слушания, мы на них наметим дату [вынесения приговора]. Если же нет, то... слушания, на которых будет вынесен приговор, состоятся, видимо, в начале апреля", - сказал защитник россиянки.

На вопрос, когда в таком случае следует ждать депортации Бутиной, он ответил: "Если все идет хорошо, то, думаю, это будет дело [нескольких] дней. Дней или [одной] недели".

"Считаю, что вынесение приговора состоится в апреле. Как мне кажется, судья хочет продвинуть [процесс] вперед, даже несмотря на то, что на этот раз она дала 30 дней [стороне обвинения на дополнительную работу с Бутиной]. Тем не менее она [судья Чаткэн] оставила открытой возможность [вынесения приговора 28 марта], заявила, что, если мы готовы продвигаться, то надо ее уведомить [об этом]. В таком случае она вместо статусных слушаний наметит вынесение приговора", - подчеркнул Дрисколл.