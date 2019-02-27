Россиянин может предстать перед судом до конца апреля за ограбление на Шпицбергене

ТАСС, 27 февраля. Гражданин России, обвиняемый в попытке ограбления банка на Шпицбергене в Норвегии, может предстать перед судом до конца апреля. Об этом сообщило во вторник вечером в Facebook генеральное консульство РФ на Шпицбергене.

"15 февраля районный суд Северного Тромса еще на 4 недели, до 15 марта, продлил срок предварительного заключения российскому гражданину, совершившему 21 декабря 2018 года попытку вооруженного ограбления банка в Лонгиербюене. По словам его адвоката, суд по существу дела состоится до 21 апреля", - указало генконсульство.

Суд Северного Тромса в городе Тромсё впервые еще 22 декабря 2018 года определил в отношении россиянина срок предварительного заключения в четыре недели, до 19 января 2019 года, ему были предоставлены услуги переводчика, назначен норвежский адвокат.

22 декабря на сайте губернатора архипелага Шпицберген появилась информация о том, что в Лонгиербюене задержан 29-летний гражданин РФ по подозрению в совершении 21 декабря вооруженного ограбления банка Sparebank 1. Также ему предъявлены обвинения в нарушении закона об оружии. Мужчина был задержан вскоре после ограбления и доставлен в норвежский город Тромсё.