В Петербурге ребенка пытками заставили признаться в домогательствах к сестре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Двенадцатилетний мальчик, чье поведение показалось странным знакомым его матери, подвергся избиению и пыткам, после которых признался в домогательствах по отношению к годовалой сестре. Об этом говорится на сайте городского уполномоченного по правам ребенка, опубликованном во вторник.

"12-летний мальчик, избитый знакомыми матери по подозрению в сексуальном насилии над годовалой сестрой, находится в детской больнице. У него диагностированы сотрясение, множественные ушибы, ожоги от сигарет и электрошокера. Сейчас с ним работают психологи" - сказано в сообщении. Отмечается, что госпитализирована и девочка, при ее осмотре врачи признаков насилия не обнаружили.

Ссылаясь на данные следствия, пресс-служба омбудсмена указывает, что ЧП произошло 19 февраля: к матери детей пришли знакомые, им не понравилось поведение ее сына, и они "начали избивать и пытать школьника, после чего он признался в сексуальных домогательствах к девочке".

На сайте также отмечается, что семья детей неблагополучная, состоит на учете органа опеки, мать была судима. "Опека уже готовит документы для подачи иска о лишении ее родительских прав в отношение обоих детей. Домой брат и сестра уже не вернутся: по ходатайству опеки после выписки из больницы они будут помещены в социозащитные учреждения", - говорится в сообщении.