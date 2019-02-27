Ученые предупредили о вероятности скорого извержения вулкана Безымянный на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 февраля. /ТАСС/. Ученые зарегистрировали рост активности вулкана Безымянный на Камчатке. Как сообщил в среду ТАСС директор Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН Алексей Озеров, согласно прогнозам, мощное извержение может начаться в ближайшие дни.

"За вулканом Безымянным уже больше 50 лет ведется непрерывное наблюдение. В последние дни отмечаются предвестники, которые с вероятностью до 85-90% говорят о скором начале извержения Безымянного с пепловыми выбросами до 15 км", - сказал он.

По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), активность Безымянного повышается. Так, в течение последней недели отмечался сход раскаленных лавин. Спутниковые снимки показывают растущую термальную аномалию в районе купола Безымянного.

Безымянный, высота которого составляет 2882 м - один из наиболее активных вулканов мира. Он расположен в 350 км от Петропавловска-Камчатского и в 40 км от поселков Усть-Камчатского района. Для Безымянного характерны кратковременные взрывные извержения с мощными выбросами магматического материала. Последнее из них произошло 21 января этого года.

Событие 30 марта 1956 года стало первым предсказанным и детально изученным катастрофическим извержением. К этой дате приурочен отмечаемый в России 30 марта День вулканолога.