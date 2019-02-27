На части территории Нальчика ввели режим контртеррористической операции

НАЛЬЧИК, 27 февраля. /ТАСС/. Режим контртеррористической операции (КТО) введен в среду на части территории города Нальчика. Об этом ТАСС сообщили в оперативном штабе Кабардино-Балкарской Республики (КБР).

"В целях пресечения и раскрытия террористического акта, минимизации его последствий и защиты жизненно важных интересов личности, общества и государства начальником Управления ФСБ России по КБР генерал-майором [Сергеем] Ворониным принято решение о проведении с 04:05 мск 27 февраля 2019 года контртеррористической операции и введении правового режима КТО на части территории города Нальчик, ограниченной улицами: 1-я Линия, Ленинградская, Туполева, Пролетарская, руслом реки Нальчик от улицы Пролетарская до улицы Ленинградская", - сказали в штабе.