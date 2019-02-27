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В штате Нью-Йорк поезд врезался в автомобиль

Погибли три человека

НЬЮ-ЙОРК, 27 февраля. /ТАСС/. Пассажирский поезд на острове Лонг-Айленд в южной части штата Нью-Йорк врезался во вторник в автомобиль, находившийся на путях, три человека погибли, семеро пострадали. Об этом сообщило во вторник агентство Associated Press.

Поезд следовал в центр Нью-Йорка, в нем находились около 200 пассажиров, семеро из них госпитализированы, угрозы их жизням нет. После столкновения состав частично сошел с рельсов. Три человека, которые находились в автомобиле, погибли, добавляется в сообщении.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что в связи с произошедшим необходимо провести расследование.

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