В штате Нью-Йорк поезд врезался в автомобиль

НЬЮ-ЙОРК, 27 февраля. /ТАСС/. Пассажирский поезд на острове Лонг-Айленд в южной части штата Нью-Йорк врезался во вторник в автомобиль, находившийся на путях, три человека погибли, семеро пострадали. Об этом сообщило во вторник агентство Associated Press.

Поезд следовал в центр Нью-Йорка, в нем находились около 200 пассажиров, семеро из них госпитализированы, угрозы их жизням нет. После столкновения состав частично сошел с рельсов. Три человека, которые находились в автомобиле, погибли, добавляется в сообщении.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что в связи с произошедшим необходимо провести расследование.